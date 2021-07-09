Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, takla atan otomobilde yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, takla atan otomobilde yaralandı

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, takla atan otomobilde yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan ve takla atan otomobilin sürücüsü Sultan Kurdini (48) yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan ve takla atan otomobilin sürücüsü Sultan Kurdini (48) yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Sultan Kurdini, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak 06 BJS 072 plakalı otomobiliyle ani manevra yaptı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada yaralanan Sultan Kurdini, çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sultan Kurdini'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, takla atan otomobilde yaralandı
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, takla atan otomobilde yaralandı
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, takla atan otomobilde yaralandı
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, takla atan otomobilde yaralandı
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, takla atan otomobilde yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Vladimir Putin İbrahim Aydemir Numan Kurtulmuş
Magazin Ahmet Kaya Şeyma Subaşı Müslüm Gürses Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, takla atan otomobilde yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 18:29:05. #1.14#

title