Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, devrilen kamyondaki talaşlar refüje döküldü

DÜZCE'de, kamyon sürücüsü Özcan Tokaç, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca araç devrildi. Sürücü yaralanırken, kamyonda bulunan talaşlar orta refüje döküldü.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kuzey Çevre yolu Düzce kasrı mevkiinde meydana geldi. Kaynaşlı istikametine giden olan Özcan Tokaç yönetimindeki 81 ABH 885 plakalı kamyon, sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, kamyonun kasasında bulunan talaşlar ise orta refüje döküldü. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Tokaç tedaviye alındı. Dökülen talaşlar temizlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ