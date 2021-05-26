Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, araç şarampole devrildi: 3 yaralı
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Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, araç şarampole devrildi: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman-Kahta karayolunda seyir eden hafif ticari aracın sürücüsü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca araç şarampole devrildi.

Adıyaman-Kahta karayolunda seyir eden hafif ticari aracın sürücüsü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca araç şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine Adıyaman Samsat yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman-Kahta karayolunda Volkswagen marka 46 AP 659 plakalı hafif ticari araç ile seyir eden Ahmet Y. (33) yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç şarampole devrilirken, kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet T. (18) ve Hasan Y. (44) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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