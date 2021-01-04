Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca sulama kanalına uçtu
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Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca sulama kanalına uçtu

04.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:02
Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca sulama kanalına uçtu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü aracıyla sulama kanalına düştü.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü aracıyla sulama kanalına düştü. Ağır yaralanan sürücü hastanede tedaviye altına alındı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Geren Gediz Mevkii'nde meydana geldi. Çiftliğine gitmek için Turgutlu'dan İzzettin Mahallesi yönünde giden Kaya Karamürsel (50), önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki 45 TE 387 plakalı kamyonetin direksiyonunu kırdı. Hakimiyetini kaybeden Karamürsel, aracıyla yolun kenarında bulunan sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü Karamürsel, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla kanaldan çıkartılan Karamürsel, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karamürsel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca sulama kanalına uçtu
Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca sulama kanalına uçtu
Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca sulama kanalına uçtu
Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca sulama kanalına uçtu
Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca sulama kanalına uçtu
Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca sulama kanalına uçtu
Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca sulama kanalına uçtu
Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca sulama kanalına uçtu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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