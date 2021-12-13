Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca dereye uçtu - Haberler
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Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca dereye uçtu

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca dereye uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde elektrik dağıtım şirketi Aksa'ya ait araç dereye uçtu.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (İHA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde elektrik dağıtım şirketi Aksa'ya ait araç dereye uçtu. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza Ardeşen-Çamlıhemşin yolu üzerinde Köprüköy girişi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize'den Çamlıhemşin ilçesine bakım çalışmaları için giden Selçuk Karadağ, bir anda yola atlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek Fırtına Deresi'ne uçtu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(Mustafa Özyanık/ İHA)

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca dereye uçtu

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