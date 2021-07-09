Köpeğe çarpmamak için manevra yapan tır refüje çıktı

Samsun'da yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan tır kaza yaptı.

Samsun'da yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan tır kaza yaptı. Kazada tırın yakıt deposu delindi, karayoluna mazot döküldü.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi sanayi sitesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan 05 LG 460 plakalı tır sürücüsü Fatih K. önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü orta refüje çıktı. Kazada, tırın yakıt deposu delinerek yüzlerce litre mazot karayoluna aktı. Kayganlaşan zeminde olası kazaları önlemek üzere karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı