Köpeğe çarpmamak için manevra yapan tır devrildi: 2 yaralı
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Köpeğe çarpmamak için manevra yapan tır devrildi: 2 yaralı

Karabük'te, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır devrildi.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan tır devrildi: 2 yaralı
12.08.2020 13:32 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:36

Karabük'te, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralanırken, tırın altına kalarak yaralanan kediyi polis ekipleri veterinere götürdü.

Edinilen bilgiye göre, Eflani ilçesinden cam tozu alarak Karabük'ten Eskipazar istikametine giden Recep Aydın yönetimindeki 06 BF 7514 plakalı tır, Cumayanı mevkisinde sürücüsünün köpeğe çarpmamak için yaptığı manevrayla devrildi. Kazayı gören çevredekiler 112 acil servis ve polis ekipleri haber verdi. Kazada sürücü ve yanında bulunan Abdullah Maden yaralanırken, yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tırın devrilmesiyle cam tozu yola saçılırken, karayolları ekipleri tarafından temizleme çalışması başlatıldı. Tırın kaldırma çalışmaları sırasında treylerin altından çıkan yaralı kedi işse polis ekipleri tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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