Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı

16.09.2019 16:29

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde köpeğe çarpmamak için kaza yapan motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandı.



Kaza, Yörükler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 YD 379 plakalı motosikletle seyir halinde olan Hasan Özkan, Elmalı mevkisinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı. Kazada sürücü Hasan Özkan ve motosiklette bulunan eşi Hatice Özkan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA