Köpeğe Çarpmamak İçin Kaza Yaptı: 2 Yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, sürücüsünün, yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptığı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Nusaybin- Midyat karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Şengül'ün kullandığı 34 RZ 3996 plakalı otomobilin önüne köpek çıktı. Şengül, köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Ancak kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada Şengül ile beraberinde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kazaya neden olan köpeğin ise yara almadan olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

- Mardin

Kaynak: DHA