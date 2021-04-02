Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
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Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Diyarbakır istikametinde ilerleyen kamyonetin sürücüsü, yola çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Diyarbakır istikametinde ilerleyen kamyonetin sürücüsü, yola çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı.

Alınan bilgilere göre kaza, Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten Diyarbakır'a yük taşıyan Hatip Atış yönetimindeki 47 PH 337 plakalı kamyonet, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün manevra yapması sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza sonrasında çağrılan 112 acil servis ile itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Hatip Atış ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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