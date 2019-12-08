Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Haberler » 3. Sayfa » Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı - Haberler

Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Kayseri'de, köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca kaza arkadaki aracın çarpmasıyla meydana gelen kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.

08.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:11
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

'de, köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca kaza arkadaki aracın çarpmasıyla meydana gelen kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin ilçesine bağlı 'nde meydana gelen kazada 38 NT 638 plakalı otomobilin sürücücü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı. Arkadan gelen 70 AL 033 plakalı otomobil de ani fren yapan 38 NT 638 plakalı araca çarptı.


Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler