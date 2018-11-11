Köpeğe Çarpmamak İçin Kaza Yaptı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yoldaki köpeğe çarpmamak için durmaya çalışırken kontrolden çıkan otomobile başka araçların çarpması sonucu bir kişi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Ankara istikametine giden Osman O. idaresindeki 54 HR 141 plakalı otomobil, Beşköprü mevkisinde köpeğe çarpmamak için ani frene basarak manevra yaptı.

Bu sırada kontrolden çıkan otomobile, aynı yönde seyreden 20 TD 960 ve 41 GR 375 plakalı otomobiller çarptı.

Kazada hafif yaralanan bir kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Kaza nedeniyle yolun Ankara yönünün bir süre ulaşıma kapalı kalması nedeniyle sürücüler yan yola yönlendirildi.