Köpeğe çarpmamak için kaza yapan otomobildeki kadın hayatını kaybetti

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde köpeğe çarpmamak için kontrolden çıkarak kaza yapan otomobildeki kadın, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli'nin Honaz İlçesi Yokuşbaşı Mahallesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Orhan Yalçın idaresindeki 20 APR 49 plakalı hafif ticari araç, köpeğe çarpmamak için kontrolden çıkarak şarampolde bulunan ağaca çarptı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Orhan Yalçın ve eşi Hatice Yalçın'ı çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık görevlileri burada yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Talihsiz kadın hastanede hayatını kaybetti

Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı Hatice Yalçın'dan acı haber geldi. Doktorların bütün müdahalesine rağmen Hatice Yalçın'ın hayatını kaybettiği öğrenilirken, eşi Orhan Yalçın'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - DENİZLİ

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