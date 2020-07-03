Köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca motosikletten düşen sürücü yaralandı
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Köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca motosikletten düşen sürücü yaralandı

Kastamonu'nun Cide yola atlayan köpeğe çarpmamak isterken, aniden fren yapması üzerine takla atan motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca motosikletten düşen sürücü yaralandı
03.07.2020 14:22 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:32

Kastamonu'nun Cide yola atlayan köpeğe çarpmamak isterken, aniden fren yapması üzerine takla atan motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Kaza Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Memiş Mahallesi Murat Yenigün Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Rıfkı T., 34 BY 5030 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken önüne aniden bir köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için frene basan Rıfkı T., aniden yavaşlayan motosikletin takla atması sonucunda yere düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Rıfkı T., Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Rıfkı T., daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşanan kazada motosikletin çarptığı köpek ise hafif şekilde yaralandı.

Yaşanan kazanın gözlerinin önünde olduğunu söyleyen Arslan Özen isimli vatandaş, "Sürücü normal hızla seyrederken, motosikletin önüne köpek birden atladı. Sürücü ise çarpmamak için frene bastı. Ama arka frene basacağına ön frenine bastı ve olduğu yerde takla attı" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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