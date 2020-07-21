Köpeğe çarpmamak için 3 kişi yaralandı Köpeğe çarpmamak için 3 kişi yaralandı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aniden yola çıkan köpek, 3 kişiyi canından ediyordu.

Köpeğe çarpmamak için 3 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aniden yola çıkan köpek, 3 kişiyi canından ediyordu.

Olay, akşamüstü saatlerinde Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde Kırkkepenekli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aşkın A. sevk ve idaresindeki 34 DT 2771 plakalı gri ford marka otomobil, önüne çıkan köpeği görünce sürücüsünün aniden direksiyonu kırması sonucu hakimiyeti kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Takla atan araç sürücüsü Aşkın A. ile araç içerisindeki Nihal U. ve Ecem U. yaralandı.

Yaralılar için olay yerine ambulans çağrıldı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Araç kullanılamaz hale gelirken, kaza mahalline gelen güvenlik güçleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA