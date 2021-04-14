Köpeğe çarpıp, ölümüne neden olan sürücüye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köpeğe çarpıp, ölümüne neden olan sürücüye para cezası

Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel
Köpeğe çarpıp, ölümüne neden olan sürücüye para cezası

OSMANİYE'de, minibüsüyle sokak köpeğine çarpıp, ölümüne neden olduktan sonra kaçan M.K.'ye 1033 TL ceza kesildi.

OSMANİYE'de, minibüsüyle sokak köpeğine çarpıp, ölümüne neden olduktan sonra kaçan M.K.'ye 1033 TL ceza kesildi. Minibüsün köpeğe çarpma anı ise Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kuzey çevre yolundaki sürücünün, sokak köpeğine minibüsle çarparak, ölümüne neden olduktan sonra kaçtığı ihbarıyla harekete geçti. Çevredeki KGYS kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, sürücünün M.K. olduğunu belirledi. M.K.'ye kazanın ardından köpeği veterinere götürmeyip, kaçtığı gerekçesiyle 1033 TL ceza uygulandı. 


Köpeğe çarpıp, ölümüne neden olan sürücüye para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Türker Ertürk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Ece Erken Hazal Kaya Demet Akalın
Spor Diego Arda Turan Fatih Terim Gökhan Töre Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Köpeğe çarpıp, ölümüne neden olan sürücüye para cezası
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:41:41. #1.16#

title