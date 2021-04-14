Köpeğe çarpıp olay yerinden kaçan sürücü polislerden kaçamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köpeğe çarpıp olay yerinden kaçan sürücü polislerden kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Köpeğe çarpıp olay yerinden kaçan sürücü polislerden kaçamadı

Osmaniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarpıp kaza yerinden kaçan sürücü polislerden kaçamadı.

Osmaniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarpıp kaza yerinden kaçan sürücü polislerden kaçamadı. Kamera kayıtlarından tespit edilen sürücüye bin 33 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey çevre yolu meteoroloji kavşak üzerinde meydana gelen olayda minibüs sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam M.K. isimli minibüs sürücüsü, köpeği ölüme terk etti. Kaza yerinden uzaklaşan sürücünün peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden sürücüyü tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda sürücü yakalandı. M.K. isimli sürücüye çarptığı hayvanı veterinere götürmediği için bin 33 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan ölen köpeğin yanına bir başka köpeğin geldiği kamera kayıtlarında görünürken yoldan geçen diğer sürücülerde yerde yatan köpeği umursamadan yollarına devam ettiği görüldü. - OSMANİYE

Köpeğe çarpıp olay yerinden kaçan sürücü polislerden kaçamadı
Köpeğe çarpıp olay yerinden kaçan sürücü polislerden kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Burak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Köpeğe çarpıp olay yerinden kaçan sürücü polislerden kaçamadı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 09:44:55. #1.16#

title