KÖPEĞE ÇARPINCA DURAN OTOMOBİLE TIR ÇARPTI 3 YARALI - Haberler
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KÖPEĞE ÇARPINCA DURAN OTOMOBİLE TIR ÇARPTI 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde köpeğe çarpınca duran otomobile arkadan gelen TIR çarptı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde köpeğe çarpınca duran otomobile arkadan gelen TIR çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralı köpek ise belediye ekipleri tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Girmeli Mahallesi Uluslararası İpek Yolu'nda meydana geldi. Cizre'den Nusaybin'e giden Osman Erel, yönetimindeki 33 CFL 26 plakalı otomobille köpeğe çarpınca durdu. Bu sırada arkadan gelen İsmail Süer idaresindeki 47 KM 951 plakalı bulgur yüklü TIR, otomobile çarptı. Yoldan çıkan TIR devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı köpek de belediye ekipleri tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu, yaklaşık 3 saat sonra araçların kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.

KÖPEĞE ÇARPINCA DURAN OTOMOBİLE TIR ÇARPTI 3 YARALI

KÖPEĞE ÇARPINCA DURAN OTOMOBİLE TIR ÇARPTI 3 YARALI

KÖPEĞE ÇARPINCA DURAN OTOMOBİLE TIR ÇARPTI 3 YARALI

KÖPEĞE ÇARPINCA DURAN OTOMOBİLE TIR ÇARPTI 3 YARALI

KÖPEĞE ÇARPINCA DURAN OTOMOBİLE TIR ÇARPTI 3 YARALI

KÖPEĞE ÇARPINCA DURAN OTOMOBİLE TIR ÇARPTI 3 YARALI

KÖPEĞE ÇARPINCA DURAN OTOMOBİLE TIR ÇARPTI 3 YARALI

KÖPEĞE ÇARPINCA DURAN OTOMOBİLE TIR ÇARPTI 3 YARALI

KÖPEĞE ÇARPINCA DURAN OTOMOBİLE TIR ÇARPTI 3 YARALI

KÖPEĞE ÇARPINCA DURAN OTOMOBİLE TIR ÇARPTI 3 YARALI

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