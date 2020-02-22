Köpeğe çarpan sürücü plakasını düşürüp kaçtı
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Köpeğe çarpan sürücü plakasını düşürüp kaçtı

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe otomobil çarptı.

22.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:36
Köpeğe çarpan sürücü plakasını düşürüp kaçtı

'te yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan köpek telef olurken, sürücü olay yerinden kaçtı.


Edinilen bilgiye göre olay Karabük- kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü belli olmayan 78 ST 885 plakalı otomobil Safranbolu istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan köpek telef oldu. İsimsiz sürücü durmayıp kaçarken, sürücü çarpmadan dolayı aracın plakasını düşürdü. Çevredeki vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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