Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı
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Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde köpeğe çarparak takla atan otomobil karşı şeride geçti, başka bir araca çarparak durabildi.

Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı
20.08.2020 21:21 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:25

Adana'nın Kozan ilçesinde köpeğe çarparak takla atan otomobil karşı şeride geçti, başka bir araca çarparak durabildi. Kazada eski CHP Kozan İlçe Başkanı, Adana Büyükşehir Belediyesi Beldetaş Yönetim Kurulu üyesi Erkan Karaoğlu ile 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozan Adana karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski CHP Kozan İlçe Başkanı, Beldetaş Yönetim Kurulu üyesi Erkan Karaoğlu'nun kullandığı 01 RP 329 plakalı otomobil Adana istikametinden Kozan istikametine seyir halindeyken bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Karaoğlu'nun kullandığı otomobil takla atarak karşı şeride geçerek Mehmet Çalışkan'ın kullandığı 01 VAU 21 plakalı araca çarptı. Kazada Karaoğlu ile diğer araçta bulunan Mehmet Çalışkan ve Mürselin Çalışkan yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Olay yerine 112 Acil Servis ambulansı ile Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Erkan Karaoğlu ve diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Erkan Karaoğlu'nun kullandığı otomobilin çarptığı köpek ise telef oldu. Her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken Jandarma ekipleri 3 kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili olarak inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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