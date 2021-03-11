Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
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Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

11.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:41
Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Düzce'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda önüne çıkan köpeğe çarpan otomobil takla attı.

Düzce'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda önüne çıkan köpeğe çarpan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, köpek ise hayatını kaybetti.

Kaza, öğlen saatlerinde Kuyumcuhaciali Mahallesi 3920 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nerit T. idaresindeki 81 ABP 310 plakalı otomobil, önüne çıkan köpeğe çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda takla attı. Kazada yaralanan Nerit T., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan köpek ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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