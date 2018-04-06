Köpeğe Çarpan Otomobil Devrildi
Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Resul Oruç yönetimindeki 42 DAT 50 plakalı otomobil, Karapınar- Aksaray karayolunun 4. kilometresinde aniden yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü Oruç ile otomobilde bulunan Afganistan uyruklu işçiler Fatma ve Necibullah Tacik yaralandı.
Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.