Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yola atlayan köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı, köpek ise telef oldu.

18.12.2019 19:23 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:40
Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

'ın ilçesinde yola atlayan köpeğe çarpan sürücüsü yaralandı, köpek ise telef oldu.


Kaza, Antakya-İskenderun karayolu Kavaslı mevkisinde meydana geldi. Motosikletiyle sol şeritte ilerleyen 31 AG 281 plakalı motosiklet sürücüsü yola atlayan köpeğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletli, motosikletiyle beraber refüje çarparak durabildi. Kazada ismine ulaşılamayan motosiklet sürücüsü yaralanırken, köpek ise telef oldu. - HATAY

Kaynak: İHA
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