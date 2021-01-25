Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

25.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:31
Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

BURSA'nın İznik ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken karşısına çıkan köpeğe çarpan Lütfü Karagöz (68) ağır yaralandı.

BURSA'nın İznik ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken karşısına çıkan köpeğe çarpan Lütfü Karagöz  (68) ağır yaralandı. Köpek, kazayı yara almadan atlatarak kaçarken, sürücü  İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

KÖPEK KAÇTI, SÜRÜCÜ BEYİN KANAMASI GEÇİRDİKaza, saat 12: 45'te İznik ilçesindeki Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi. Lütfü Karagöz, plakasız motosikletiyle seyir halindeyken, önüne çıkan köpeğe çarptı. Kazayı köpek yara almadan atlatırken, motosikletten düşerek ağır yaralanan Karagöz, ihbar üzerine gelen ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen yaralı, İznik Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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