Köpeğe çarpan minibüsteki 7 öğretmen yaralandı

11.12.2019 19:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:44

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün köpeğe çarpması sonucu araçtaki 7 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüksel K. idaresindeki 21 AR 105 plakalı minibüs, Siverek - Viranşehir karayolu 25. kilometresinde yola çıkan köpek nedeniyle sert fren yaptı. Bu sırada araçtaki 7 öğretmen savrularak hafif şekilde yaralandı.

Siverek Devlet Hastanesi'ne kontrol amaçlı başvuran öğretmenler ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA