Kope Brynat kimdir? Kobe Brynat nerelidir? Kob Brynat öldü mü? Kobe Brynat hangi takımlarda oynamıştır?

Lakers takımının en önemli pozisyonlarında top sürmüş ve var olduğu dönemde yıldızı yıldan yıla daha da çok parlamış, sansasyonlu hayatıyla hem amerika basınının hem de spor dünyasının gözdesi olmuş Kope Brynat kimdir? Kobe Brynat nerelidir? Kob Brynat öldü mü? Kobe Brynat hangi takımlarda oynamıştır?

1978 doğumlu profesyonel basketçi yaşamı boyunca hep spor hayatıyla dikkat çekmiş oldukça başarılı bir sporcu olan Kope Brynat kimdir? Kobe Brynat nerelidir? Kob Brynat öldü mü? Kobe Brynathangi takımlarda oynamıştır?

KOBE BRYNAT KİMDİR?

23 Ağustos 1978; Philadelphia, Pensilvanya - 26 Ocak 2020 Calabasas, Kaliforniya doğumlu Kobe Bean Bryant, lakabı Black Mamba, NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın formasını giymiş Amerikalı profesyonel basketbolcu. 1.98 boyunda bulunan Bryant şutör gard ve kısa forvet pozisyonunda görev almıştır. NBA tarihinin en önemli basketbolcularından birisi olarak gösterilmektedir. Bryant liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmeden direkt NBA'ye, Lakers'a adımını atmış ve tüm kariyerini bu kulüpte sürdürmüştü. Lise yıllarında Wilt Chamberlain'in 4 yıllık toplam sayı rekorunu kıran Kobe 1996 NBA Seçmeleri'nde Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilse de sonra Lakers'a takas edilmiştir. 24 yaşındayken 3 NBA şampiyonluğu bulunan Kobe; Shaquille O'Neal ile kazandığı 3 şampiyonluktan tam 7 yıl sonra 2008-2009 sezonunda 4. şampiyonluğuna ulaştı ve kariyerinde birçok başarılar olmasına rağmen daha önce elde edemediği NBA finalleri en değerli oyuncusu da seçilmiş oldu. Ayrıca, Kobe 2009-10 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak kariyerinin 5. yüzüğünü elde etti ve üst üste 2. kez finallerin en değerli oyuncusu oldu. Bryant 34 yaş 100 gün iken NBA tarihinde 30.000 sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu olmuştu.

NBA tarihinde bir maçta 100 sayı atan Philadelphia 76ers'in efsane pivotu Wilt Chamberlain'den sonra 2005-2006 normal sezonunda Toronto Raptors'a karşı attığı 81 sayı ile bu alanda 2.sıradadır. NBA'deki başarılarına 2007-2008 normal sezonda NBA En Değerli Oyuncu Ödülünü de kattı. Çin de düzenlenen 2008 Yaz Olimpiyatları'nda Amerika Birleşik Devletleri millî basketbol takımı ile şampiyon olarak altın madalya sahibi oldu. Ayrıca 2012 Yaz Olimpiyatları'nda da millî takımıyla altın madalya elde etmiştir.

Kobe Bryant 2002, 2007, 2009, 2011 yılları NBA All Star organizasyonunda dört defa en değerli oyuncu seçildi. Memphis Grizzlies takımına attığı 44 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers takımının tarihinde en fazla sayı atan oyuncusu oldu. Los Angeles'ta düzenlenen 2011 NBA All-Star Maçı'nın en değerli oyuncusu seçilerek, 4 kez MVP olan Bob Pettit ile bunu başaran tek oyuncu olmuştur.

Kobe Bryant NBA All Star organizasyonunda 1998-2013 yılları arasında üst üste 15 kez seçilerek bu alanda rekor kırmıştır. Ayrıca 15 kez 11'i ilk takım olmak üzere NBA Yılın En İyi Beşi 15 kez All-Star 11 kez de NBA En İyi Savunma Takımı'na seçilmiştir. 2007-08 sezonunda kariyerinin tek normal sezonun MVP ödülünü kazanmıştır. 12 Nisan 2013 tarihinde Golden State Warriors'la oynanan playoff maçında aşil tendonunun yırtılması sonucu uzun bir sakatlık süreci geçirmiştir. 8 Aralık 2013'te sakatlığı sonrası ilk NBA maçına çıkmıştır. 13 Nisan 2016'da son maçına çıktıktan sonra emekli oldu.

KOBE BRYNAT KAYATI

Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978'de Philadelphia, Pensilvanya'da eski Philadelphia 76ers oyuncusu olan Joe 'Jellybean' Bryant ve Pam Bryant'ın en küçük ve tek erkek çocuğu olarak (iki kız kardeşinin isimleri Shaya ve Sharia'dır) dünyaya geldi. Anne tarafından eski Nba oyuncusu John "Chubby" Cox'un yeğenidir. Ailesi ismini, Japonya'nın Kobe şehrinde bir restoran menüsünde gördükleri meşhur biftekten etkilenerek koydu.

Bryant 6 yaşındayken, babasının İtalya'daki bir takımda oynamaya başlaması üzerine bu ülkede yaşamaya başladı. Akıcı bir şekilde İtalyanca ve İspanyolca konuşmayı öğrenmişti. Daha 3 yaşındayken Basketbol oynamaya başladı. Buradayken AC Milan takımına ilgi duyan ve futbol oynamaya başlayan Bryant ve ailesi, 1991'de Philadelphia'ya geri döndüler. Bir keresinde 'İtalya'da kalsaydım, futbol a devam edip profesyonel olurdum' açıklamasını yapan 1.98 m boyundaki Bryant, Philadelphia'daki Lower Merion Lisesi'nde basketbolda müthiş bir başarı yakaladı ve ulusal boyutta ün kazandı. Kobe Bryant, 17 yaşındayken girdiği SAT sınavından 1080 aldı ve iyi bir koleje girmesine olanak varken, seçimini ABD Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) dan yana kullandı.

Bryant, 1996 NBA draftlarında Charlotte Hornets tarafından 13. sırada seçildi. Oyuncu seçimleri öncesinde yapılan hazırlık çalışmalarında, Bryant'ın potansiyelini fark eden ve 'Bryant'ın çalışması bugüne kadar gördüklerim arasında en iyilerden biriydi' diyen Lakers genel menajeri Jerry West, Vlade Divac ile Bryant'ı takas etti. Kobe, 18 yıl, 2 ay ve 11 gün ile NBA ligi tarihinde en küçük yaşta forma giyen oyuncu oldu. (Daha sonra o yıllarda Portland forması giyen Boston Celtics oyuncusu Jermaine O'Neal bu rekoru daha aşağılara çekti).

Ligdeki ilk maçında sadece 6 dakika oynayan ve 1 şut girişiminde bulunan Kobe; 1 ribaund, 1 top kaybı ve 1 faul ile tamamladı. Ligdeki ilk sayısını bir sonraki maçta New York Knicks'a karşı faul atışından bulan Kobe, ligdeki 4. maçında Toronto Raptors karşısında bu sefer 17 dakika sahada kaldı ve kariyerinde ilk çift haneli rakama ulaşarak maçı 10 sayı ile tamamladı. 28 Ocak'ta Dallas Mavericks maçında (12 sayı üretti) sahaya ilk 5'te çıkan Kobe, 18 yıl, 5 ay ve 5 gün ile NBA tarihinin en küçük yaşta ilk 5'te sahaya çıkan oyuncusu oldu. İlk sezonunda 25 maçta 10 sayı, 4 maçta 20 sayı barajını geçerken, 8 Nisan'da Golden State Warriors karşısında 25 dakikada 8/7 ikilik, 3/2 üçlük ve 7/4 faul atışı ile 24 sayı üreterek kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Ama asıl başarısını çaylaklar All-Star maçında doğu takımına attığı 31 sayı ile yakaladı. Aynı organizasyonda Slam Dunk şampiyonluğuna ulaşan en genç oyuncuda oldu. İlk sezonunu 71 maçta (6 kere ilk 5'te çıktı) 15.5 dakika oyunda kalarak 7.6 sayı ortalaması ile tamamlayan Kobe, ligin en iyi ikinci çaylak 5'ine de seçilmeyi başardı. İlk playoff maçına Portland Trail Blazers karşısında çıkan Kobe, bu ilk maçında sadece 2 sayı üretebildi. Serinin 3. karşılaşmasında 27 dakikada 22 sayı atarken 4 maçlık seriyi 7.5 sayı ortalaması ile tamamladı. Fakat 2. turda işler hiç iyi gitmedi. Oysa 3. maçta 19 dakikada 19 sayı üretmiş ve Lakers'ın serideki ilk galibiyeti almasını sağlayan oyunculardan olmuştu. Ama 5. maçta normal sürenin bitimine 11 saniye kala skor 87-87 berabere iken son şutu kaçıran Kobe, uzatmada da 2 kritik şut kaçırarak Lakers'ın maçı ve seriyi kaybetmesine yol açmıştı Kobe, 1997 yazını ağırlık ve şut idmanları ile geçirdi. Ayrıca birkaç kilo aldı. 2. sezonun başında 17 Aralıkta Michael Jordan'lı Chicago Bulls karşısında kariyerinin en başarılı oyunlarından birini çıkardı ve 33 sayı üretti. New York'taki All-Star maçında Batı takımında 19 yaşında ilk 5'te başlayarak en küçük yaşta ilk 5'te başlayan oyuncu oldu. Bununla da kalmayarak 18 sayı ve 6 ribaund ile takımının en yüksek rakamlarına ulaştı. İlk sezonundaki 15.5 olan oyunda kalma süresini, 2. sezonunda 26 dakikaya çıkaran Kobe, sayı ortalamasını da 15.4'e yükseltti. Artık 19 yaşındaki Kobe'yi tüm dünya tanıyordu.

3. sezonunda Lakers'ın ilk 5'ine yerleşen Kobe, lokavt nedeni ile sadece 50 maç olarak gerçekleştirilen normal sezona fırtına gibi girdi. İlk 5 maçta üst üste double-double yaptı ve 21.0 sayı, 10.4 ribaund, 2.8 asist ortalamalarını tutturdu. Normal sezonda 50 maçın 11'inde takımının en skorer oyuncusu olan Kobe, 19.9 ortalama ile lig genelinde sayı krallığında 15. sırayı aldı. 21 Mart'taki Orlando Magic maçında 33'ü ikinci yarıda olmak üzere 38 sayı ile kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Evet Kobe, 3. NBA sezonunda ligin en iyi 3. beşine seçiliyordu. Fakat takım içinde bazı huzursuzluklarda adı geçmeye başlamıştı.

Playoff'larda ilk tur ilk maçında Houston Rockets karşısında son 5.3 saniye kala 2 kritik faul atışında başarılı olarak 101-100'lük galibiyeti getirdi. 4. ve son maçta da 24 sayı ile sahanın en skorer oyuncusu oldu. Seride Lakers 3-1 üstünlük sağlarken Kobe, 18.3 sayı, 7.3 ribaund, 5.8 asist ortalamalarını tutturdu. Fakat 2. turda San Antonio Spurs karşısında 21.3 sayı ortalaması 4-0'lık hezimet karşısında unutuldu.

2000 sezonunun başı ile Kobe, maçlarda gerektiği kadar top alamadığından ve tüm topları Shaq'ın harcadığından yakınmaya başladı. Aslında bunu 2001 sezonunda yapacağı gibi basının karşısında dobra dobra söylemiyordu ama birçok konuşmasında bu konuya da üstü kapalı değiniyordu. Daha fazla top kullanabileceği daha fazla sorumluluk alabileceği bir takımda oynamak istediğine dair ilk sözleri de bu dönemde ortaya çıktı. Kobe, ligdeki bu 4. sezonunda savunması ile de kendini gösterdi. Sezonun en iyi savunma beşine seçilirken, ligin en iyi 2. beşinin de elemanı oluyordu. 10-16 Nisan tarihleri arasında 29.7 sayı, 7.0 asist, 6.0 ribaund ortalamaları ile haftanın oyuncusu seçilen Kobe, 12 Mart'ta da Sacramento karşısında 40 sayı ile kariyer rekorunu kırdı. Fakat tüm bu başarıların yanında sağ elinden sakatlanan genç oyuncu 16 maç kaçırdı.

Sezonu 22.5 sayı (lig 12.si), 6.3 ribaund ve 4.8 asist ortalamaları ile tamamlayan Kobe, playoff'larda da çok başarılı maçlar çıkardı. İlk turda Sacramento Kings karşısında 2. ve 4. maçlarda 32, 3. maçta 35 sayı attı. Batı finalinde Portland Trail Blazers karşısında 5. maçta 33 sayı üretirken 6. maçta 25 sayı, 11 ribaund, 7 asist, 4 blok ile tüm bu kategorilerde sahanın en iyisi olarak Lakers'ı 9 yıl sonra NBA Finaline taşıdı. Final serisinde rakip Indiana Pacers tı. ve ilk maçta 104-87'lik farklı skorda Kobe'nin 14 sayılık bir katkısı oldu. Ama 2. maçın 9. dakikasında sakatlandı ve bir daha oyuna dönemedi. 3. maçta da yer alamayan Kobe, deplasmandaki 4. maçta 8'i uzatma bölümünde 28 sayı üretirken, 36 sayı, 21 ribaund ile oynayan O'Neal ile birlikte bu kritik maçın kazanılmasında (120-118) başroldeydi. Fakat 4. maçta uzatma bölümünde bulduğu 8 sayıyı, 5. maçta 20/4 şut yüzdesi ile tüm maç boyunca atabilince seri 6. maça uzadı. 6. maçın son periyoduna Lakers 85-79 geride girdi. 4'ü son 13 saniyede olmak üzere bu son periyotta 8 sayı üreten Kobe maçı da 26 sayı, 10 ribaund ve 4 asist ile tamamlayarak kariyerindeki ilk NBA şampiyonluğuna 22 yaşında ulaştı.

ÖLÜMÜ

26 Ocak 2020 tarihinde Kaliforniya'da bindiği helikopterin Calabasas şehri yakınlarında yaptığı kaza sonucunda Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna Maria Onore ve yedi kişiyle birlikte hayatını kaybetti. Ayrıca, ölümü geniş yankı uyandırmış, basketbol dünyasını yasa boğmuştur. Spor, sanat ve siyaset dünyasından taziye mesajları yağmıştır.

NBA All-Star Maçı MVP Ödülü, 2020 NBA All-Star organizasyonundan itibaren geçerli olmak üzere Kobe Bryant En Değerli Oyuncu Ödülü olarak değişmiştir.