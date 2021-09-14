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Koparmanın cezası araba parası

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Güncel

Koparmanın cezası araba parası Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından dünya genelinde koruma altında bulunan ve sahil kumlarında yetişen kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira.

Koparmanın cezası araba parası

Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından dünya genelinde koruma altında bulunan ve sahil kumlarında yetişen kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira.

MUĞLA - Muğla sahil şeridinde Datça ve Sarıgerme'de sonbahar aylarında çıkan Kum Zambakları sahilleri süslemeye başladı.

2016 yılında yapılan araştırmalarda nesli dünyada giderek azalan ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan Kum Zambaklarının koparılması ve yurt dışına çıkarılması yasak. Nesli tükenme altında olan türler arasında yer alan Kum zambağının soğanı ve çiçeğini koparmanın cezası ise 80 bin lira.

Akdeniz ikliminde yetişen ve az da olsa Karedeniz'deki sahillerde bulunan kum zambakları Eylül ayının başında deniz kenarındaki kumlarda yeşermeye başlıyor. Zambakların yapraklarının görülmesinin ardından yöredeki işletmeler ve vatandaşlar zambak bulunan alanları koruma altına alıyor.

Datça Gebekum sahilini süsleyen kum zambakları bölgedeki işletmeler tarafından koruma altına alındı. Sahile kum zambakları ile ilgili bilgilendirici ağaç levhalar dikildi. İşletme personeli İsmail Çalışmaz, "Bu zambaklar dört mevsim çıkan zambak değil, kum zambağı. Yılda bir defa çıkıyor. O yüzden biz de etrafını çevirdik. Bunların zarar görmesi ve koparılması kesinlikle yasak. Çok değerli bir bitki. Burası Gebekum sahili. Her yerde çıkmıyor etrafını çevirdik. Belirli alanlarda çıkıyor" dedi.

Koparmanın cezası araba parası

Koparmanın cezası araba parası

Koparmanın cezası araba parası

Koparmanın cezası araba parası
İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Son Dakika Haberleri
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