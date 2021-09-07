Koparmanın cezası 80 bin lira olan kum zambakları çiçek açtı
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Koparmanın cezası 80 bin lira olan kum zambakları çiçek açtı

İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Haberler | Güncel

Koparmanın cezası 80 bin lira olan kum zambakları çiçek açtı Mersin'in Silifke ilçesinde 25 kilometrelik uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları, çiçek açmaya başladı.

Koparmanın cezası 80 bin lira olan kum zambakları çiçek açtı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde 25 kilometrelik uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları, çiçek açmaya başladı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alınan kum zambağını koparmanın cezası ise 80 bin TL.

Kumulların oluşmasında ciddi öneme sahip olan kum zambağı, kumun rüzgardan dolayı dağılmasını da engelliyor. Türkiye'nin birçok yerindeki kumsallarda bulunan bitkinin, Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altında olduğu biliniyor.

Silifke'de Kum Mahallesinde denize giren vatandaşları uyaran Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, kum zambağının korumak gerektiğini söyledi.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, "Türkiye'nin birçok yerindeki kumsallarda bulunan bitkinin, Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altında olduğu biliniyor. Kum mahallesinde denize akın eden vatandaşlara uyarılarda bulunuyoruz. Lütfen kum zambaklarını koparmayın. Mum zambağını korumamız gerekir. Kum zambağı kıyı kumullarında yaşayan en önemli canlı türlerinden biridir. Kum zambakları, yazın en sıcak aylarında çiçek açan bir bitkidir. Temmuz ayından başlayarak, ağustos, eylül ve ekim ayının sonuna kadar bu bitkiler çiçekte kalan ve nesli tehlike altında olan bir türdür. Kum zambakları, kum oluşumunda önemli yere sahiptir. Kumulların oluşmasında ciddi öneme sahip olan kum zambağı, kumun rüzgardan dolayı dağılmasını da engelliyor. Kum zambakları yerden itibaren yaklaşık 40 veya 45 santimde olabiliyor. 3 ila 5 arasında çiçek veriyor" dedi.

Koparmanın cezası 80 bin lira olan kum zambakları çiçek açtı
Koparmanın cezası 80 bin lira olan kum zambakları çiçek açtı
Koparmanın cezası 80 bin lira olan kum zambakları çiçek açtı
Koparmanın cezası 80 bin lira olan kum zambakları çiçek açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi

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