Kopan yüksek gerilim hattı TIR'ın üzerine düştü
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Kopan yüksek gerilim hattı TIR'ın üzerine düştü

15.02.2021 23:19 | Son Güncelleme: 15.02.2021 23:23
Kopan yüksek gerilim hattı TIR'ın üzerine düştü

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, kopan enerji nakil hattı TIR'ın üzerine düştü.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, kopan enerji nakil hattı TIR'ın üzerine düştü. Ulaşım dururken, kopan elektrik hattı yoldan kaldırıldı.  

Olay akşam saatlerinde, D-650 Karayolu'nun Geyve Bağlarbaşı mevkisinde meydana geldi. Kopan yüksek gerilim hattı yolda ilerleyen TIR'ın üzerine düştü. Yolda ulaşım dururken, uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine gelen ekipler kopan enerji nakil hattına yoldan kaldırdı. Yol ulaşıma açılırken, hattın onarılması için çalışma yapıldı.  

 


Kopan yüksek gerilim hattı TIR'ın üzerine düştü
Kopan yüksek gerilim hattı TIR'ın üzerine düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur GÜDEN

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