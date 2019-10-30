Kopan vinç demiri yüzüne isabet eden işçi yaralandı

30.10.2019 18:42

İnegöl ilçesinde tomruk yüklemesi yapan işçi, kopan vinç demirinin yüzüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir ağaç işleri işletmesinde çalışan Ekrem Ş'nin yüzüne, vinçle tomruk kaldırdığı esnada kopan demir isabet etti.

Kafa ve yüzünden yaralanan işçi, arkadaşlarının yardımıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA