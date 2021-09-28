KOPAN PARMAK, ELDİVENİN İÇİNDE BULUNDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KOPAN PARMAK, ELDİVENİN İÇİNDE BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, demir kestiği sırada parmağı kopan inşaat işçisi hastanede tedavi altına alındı.

BOLU'da, demir kestiği sırada parmağı kopan inşaat işçisi hastanede tedavi altına alındı. Ekiplerin dakikalarca aradığı kopan parmağın parçası işçinin eldivenin içinden çıktı.

Olay, öğle saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta işçi olarak çalışan Mustafa Atan (55), demir bükme makinesinde çalıştığı sırada sağ elinin yüzük parmağı demir çubuklar arasında sıkıştı. Parmağının ucunun kopmasıyla büyük acı yaşayan Atan, arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Atan'ın parmağındaki kanamayı durdurmak için müdahale ederken, diğer yandan da çevrede kopan parmak ucunu aradı. Çalışma alanı içinde yapılan aramada bulunamayan parmak parçası Atan'ın çalışırken kullandığı eldivenin içinden çıktı. İnşaat işçisi Atan, kopan parmak ucuyla birlikte İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Atan'ın kopan parmak ucunun cerrahi operasyonla yerine dikileceği öğrenildi.

KOPAN PARMAK, ELDİVENİN İÇİNDE BULUNDU

KOPAN PARMAK, ELDİVENİN İÇİNDE BULUNDU

KOPAN PARMAK, ELDİVENİN İÇİNDE BULUNDU

KOPAN PARMAK, ELDİVENİN İÇİNDE BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun uğraşlar sonucu eldivenin içinde bulundu

İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun uğraşlar sonucu eldivenin içinde bulundu

 Firma sahibi tüm makineleri toplayıp kayıplara karıştı, geride onlarca mağdur işçi kaldı

Firma sahibi tüm makineleri toplayıp kayıplara karıştı, geride onlarca mağdur işçi kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Vladimir Putin
Magazin Tanem Sivar Gülben Ergen Amelia Hamlin Seren Serengil
Spor Umut Meraş Salih Uçan Alex Teixeira Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ali İhsan Su Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KOPAN PARMAK, ELDİVENİN İÇİNDE BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 18:17:22. #1.17#