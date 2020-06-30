Kopan kaya parçaları tren ve kara yolunu kapattı
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Kopan kaya parçaları tren ve kara yolunu kapattı

Kopan kaya parçaları tren ve kara yolunu kapattı Sivas'ın Divriği ilçesinde yağışın etkisiyle kopan kaya parçaları, tren ve karayolunu ulaşıma kapattı Sivas'ın Divriği ilçesinde yağışın etkisiyle kopan kaya parçaları, tren ve karayolunu ulaşıma kapattı.

30.06.2020 22:21 | Son Güncelleme: 30.06.2020 22:26

Kopan kaya parçaları tren ve kara yolunu kapattı

Sivas'ın Divriği ilçesinde yağışın etkisiyle kopan kaya parçaları, tren ve karayolunu ulaşıma kapattı

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde yağışın etkisiyle kopan kaya parçaları, tren ve karayolunu ulaşıma kapattı.

Divriği ilçe merkezi ve köylerinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağışla dağdan kopan kaya parçaları ve toprak Cürek köyü yolunu, Sivas-Divriği tren yolunu ulaşıma kapattı. Ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaya ve toprakla kapanan köy yolu ve tren yolu ilçe özel idare ve Divriği Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kopan kaya parçaları tren ve kara yolunu kapattı

Kaynak: İHA

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