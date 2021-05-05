Kopan elektrik tellerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular
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Kopan elektrik tellerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç elektrik tellerini koparınca 1 kadın ve 2 çocuk hızla koşarak elektrik akımına kapılmaktan saniyelerle kurtuldu.

Rusya'da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç elektrik tellerini koparınca 1 kadın ve 2 çocuk hızla koşarak elektrik akımına kapılmaktan saniyelerle kurtuldu.

Rusya'ya bağlı Udmurtya'nın Glazov şehrinde bir kadının 2 çocukla birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç ikiye ayrıldı. Ağacın kopan parçası elektrik kablolarının üzerine düşerken, ağırlığı taşıyamayan teller de koptu. Elektrik akımı nedeniyle büyük bir parlama oluşurken, kadın ve çocuklar ise ağacın ve tellerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Olası bir facianın eşiğinden dönülürken, yoldan geçenler kadın ve çocukların yanına koştu.

Udmurtya yerel basını, kadın ve çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktarırken, bölgede hala fırtına nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği ve halkın sokağa çıkmaması konusunda uyarılar yapıldığı belirtildi. - MOSKOVA

Kopan elektrik tellerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Kopan elektrik tellerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Kopan elektrik tellerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Kopan elektrik tellerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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