KOPAN ELEKTRİK TELLERİ TARLADA YANGIN ÇIKARDI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın elektrik tellerini koparmasıyla çıkan kıvılcım buğday tarlasında yangına neden oldu.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın elektrik tellerini koparmasıyla çıkan kıvılcım buğday tarlasında yangına neden oldu.

Yangın, Malkara'nın kırsal Bağpınarı Mahallesi Trapeççe mevkisinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonucu elektrik telleri koptu. Otluk alana düşen elektrik tellerinden çıkan kıvılcım, yangın çıkardı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, 200 dönümlük biçilmiş buğday alanı ile yanındaki biçilmemiş 10 dönümlük buğday tarlasını sardı. Yangına traktör ve iş makineleriyle müdahale eden mahalleli yetersiz kalınca, yangın itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Malkara Orman İşletme Şefliği'ne ait 2 arazöz, Malkara itfaiye ekiplerine ait 2 itfaiye aracı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı