Kopan elektrik telleri ormanlık alanda yangın çıkardı
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Bornova, İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa

Kopan elektrik telleri ormanlık alanda yangın çıkardı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan ormanlık olanda yüksek gerilim tellerinin koparak ağaçların üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı.

19.04.2020 03:31 | Son Güncelleme: 19.04.2020 03:31
Kopan elektrik telleri ormanlık alanda yangın çıkardı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan ormanlık olanda yüksek gerilim tellerinin koparak ağaçların üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi üst kısmında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanın içerisinden geçmekte bulunan yüksek gerilim telleri henüz belirlenemeyen sebepten dolayı koptu. Kopan tellerin ağaçların üzerine düşmesi sonucunda yangın çıktı. Alevleri gören sanayi çalışanları durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen İzmir Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahalede etti. Alevler, ekiplerin yoğun çalışması neticesinde kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan, olay yerine çağrılan teknik ekipler tarafından elektrikler kesilirken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarının ardından soğutma işlemlerine geçti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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