Kopan elektrik telleri nedeniyle 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu
Kütahya'da şiddetli fırtınada kopan elektrik telleri nedeniyle 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu.
22.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:29
Kütahya'da şiddetli fırtınada kopan elektrik telleri nedeniyle 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu.
Büyüksaka köyünde ikamet eden Mustafa Küçükmemiş, sürüsünü meradan eve getirdiği sırada fırtına nedeniyle kopan elektik telleri hayvanların üzerine düştü.
Kopan teller, sürüdeki 6 küçükbaş hayvan ile bir çoban köpeğinin akıma kapılarak telef olmasına yol açtı.
Kaynak: AA