Kopan elektrik teli yangına neden oldu
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Kopan elektrik teli yangına neden oldu

Kopan elektrik teli yangına neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kopan yüksek gerilim hattı, yangına neden oldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kopan yüksek gerilim hattı, yangına neden oldu. Büyümeden söndürülen yangında küçük çaplı hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni mahalle karşısında bulunan bir elektrik direğindeki h0enüz bilinmeyen bir nedenle koptu. Elektrik telinin yere temas etmesi üzerine orada yerdeki çalılar alev aldı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekipleriyle elektrik dağıtım firmasına bildirdi. Olayın bildirilmesi üzerine elektrik arazı ekipleri tarafından akımlar kesildi. Elektrik akımının kesilmesi sonrasında itfaiye ekipleri, tutuşan bitki örtüsü ve odunlara müdahale etti. Kısa sürede alevler söndürülürken, yangın büyümüden önlendi.

Soğutma işlemlerinin ardından elektrik arıza ekipleri tarafından kopan tel onarılarak akımları yeniden vermeye başladı. - ADIYAMAN

Kopan elektrik teli yangına neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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