Kopan elektrik hattı tamir edilince İzmit'te hayat normale döndü
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Kopan elektrik hattı tamir edilince İzmit'te hayat normale döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kopan elektrik hattı tamir edilince İzmit'te hayat normale döndü

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 karayolu üzerinde kopan yüksek gerilim hattı sonrasında elektriksiz kalan ilçede, hattın tamir edilmesi sonrası hayat normale döndü.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 karayolu üzerinde kopan yüksek gerilim hattı sonrasında elektriksiz kalan ilçede, hattın tamir edilmesi sonrası hayat normale döndü. Kısa süreli aksayan tramvay seferleri ise yeniden başladı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit D100 karayolu üzerinden geçen yüksek gerilim hattı koparak yola düştü. Bazı araçların üzerine düşerek maddi hasara sebep olan hattın kopmasıyla İzmit genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Yüksek gerilim hattında meydana gelen kopma sonrasında İzmit genelinde yaşanan elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiledi. Kopan hat sonrasında vatandaşların yoğun olarak kullandığı tramvay seferleri de kısa süreliğine aksadı. Hatta meydana gelen arızanın giderilmesiyle yeniden elektrik verilen İzmit'te hayat normale dönerken tramvay seferleri de yeniden başladı.

Tramvay yolcuları otobüslerle taşındı

Büyükşehir Belediyesi kısa sürede olsa yaşanan tramvay seferlerinin durmasına ek otobüs seferleri ile hizmet verdi. Vatandaşların mağdur olmaması için hayata geçirilen ek otobüs seferleri ile vatandaşlar gidecekleri yerlere sorun yaşamadan ulaşmış oldu. Zaman kaybı yaşanmadan giderilen yüksek gerilim hattı arızasında, mağduriyetlerinin giderilmesi vatandaşları da memnun etti. Vatandaşlar arızanın giderilmesi esnasında kısa sürede ek otobüslerin kendileri için hizmete sunulduğunu ifade ederek belediye ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ

Kopan elektrik hattı tamir edilince İzmit'te hayat normale döndü
Kopan elektrik hattı tamir edilince İzmit'te hayat normale döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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