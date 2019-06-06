Kopan ağaç dalı üç araca zarar verdi

Sivas'ta bir ağacın kırılan dalı park halinde bulunan 3 otomobilin üzerine düştü. Araçlarda hasar oluştu.

Yenişehir Mahallesi'nde Sivas Şehirlerarası otobüs terminali otoparkında park halinde bulunan üç otomobillerin üzerine kopan söğüt ağacının büyük dalı düştü. Durumu gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle düştüğü tahmin edilen çürük ağaç dalı otomobillerde maddi hasara neden oldu. Devrilen dalın altında kalan otomobilleri kurtarmak için çalışma başlatıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA