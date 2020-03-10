KOP'tan Bölgenin proje kültürüne büyük katkı KOP İdaresinin 2020 yılı Mali Destek Programları kapsamında bu yıl ilk kez uygulamaya koyduğu 'KOP Proje Havuzu' başvuruları sona erdi.

'KOP Proje Havuzu' Başvuruları Sona Erdi, Havuza 1,233 Başvuru Yapıldı

KOP Bölgesindeki tüm kamu, kurum ve kuruluşlarından toplam 1,233 projenin yer aldığı 'KOP Proje Havuzu' ile bölgenin proje oluşturma kültürüne de önemli katkılar sağlanmış oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2020 yılı için Mali Destek Programları için bu yıl ilk kez uygulamaya soktuğu 'KOP Proje Havuzu' ile Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'tan oluşan KOP Bölgesi il ve ilçelerinin önceliklerini yansıtan proje fikirlerini tek havuzda bir araya getirdi.

Sona eren KOP Proje Havuzu başvuru sürecinde; sosyal projeler kapsamında KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi (KOP Okuyor) ve KOP Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) ile tarım projeleri kapsamında KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) ve KOP Kırsal Kalkınma Programı (KOP KIRSAL KALKINMA) için bölgenin öncelikli sorun ve gelişme alanlarına yönelik proje başvuruları alındı.

KOP Bölgesinin kaynak ve potansiyellerine bağlı kalmak şartıyla çeşitli gelişme ve kalkınma senaryoları oluşturduklarına değinen KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, bölge insanının gelir düzeyinin yükseltilmesi, bölge içi gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi, ülkenin ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunulması temelinde mali desteklere devam edeceklerini söyledi.

"Kurumlarımız proje üretme konusunda artık çok rahat"

KOP İdaresinin; 2013 yılından bu yana kamuya yönelik düzenlediği Mali Destek Çağrı Programları ile bölgede proje üretme kültürünün gelişmesinde çok önemli rol üstlendiğini ifade ederek "Son dönemlerde proje bazlı fon kaynaklarının ortaya çıkması ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında hızla yerleşen proje kültürünün, kamu kurumlarına ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik düzenlenen mali destek programları sayesinde yerel yönetimler ve kamu kurum ve kuruluşları arasında da yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz." diyen KOP Başkan İhsan Bostancı, 2013 yılından bu yana kamuya yönelik olarak düzenledikleri çağrı programlarının KOP Bölgesinde proje üretme kapasitesinin gelişmesinde çok önemli bir rol oynadığını belirterek ilk yıllarda bölgedeki kurumlardan kısıtlı sayıda proje başvurusu alabilirken gelinen noktada sadece bir çağrı döneminde ve sadece kamu kurumlarından 1200'ün üzerinde proje başvurusunun gelmesinin bunun önemli bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz dönemde uygulanan projelerden elde edilen sonuçların da bu süreçte önemli bir etkisinin olduğunu işaret eden Başkan Bostancı; "Kamu kurumlarında çalışan proje uygulayıcılarımız yürüttükleri projeler ile görevli oldukları yörelerdeki insanların hayatlarına katkı sunabildiklerini, sorunlarına çözüm olabildiklerini gördüler bu kendilerini yeni projeler üretmeye yöneltirken diğer kurumlardaki çalışanları kendi alanlarında proje geliştirmeye teşvik etti. Bununla beraber KOP İdaresi ve Kalkınma Ajansları gibi kurumlar tarafından düzenlenen 'Proje Döngüsü Eğitimleri' ile bu alandaki teknik kapasiteye de önemli katkılar sağlandı, şu anda kurumlarımız önceki yıllara göre proje üretme konusunda çok daha rahat" dedi.

"Anahtar Kelime, İş birliği"

KOP İdaresinin kuruluş kanununda belirtilen kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon görevine istinaden, faaliyet alanındaki il ve ilçelerde kurumların iş birliği ile geliştirdikleri ve uygulayacakları projelere öncelik verdiklerini ifade eden Başkan Bostancı, bölge illerimizdeki her bir kurumun temsil ettikleri disipline uygun farklı bakış açıları ile çok disiplinli yaklaşıma sahip ve birbirine entegre projelerin başarıya çok daha önemli katkılar sunduğunu ifade ederek; "Başkanlık olarak 2013 yılından bu yana toplam 1357 projeye, yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL tutarında finansman desteği sağladık. 2020 yılı Mali Destek Programları kapsamında oluşturulan KOP Proje Havuzuna, bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan projeleri değerlendirme kurulları tarafından incelendikten sonra oluşturulacak kısa listeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza sunulacak ve Bakanlığımız tarafından yapılacak nihai değerlendirme sonucunda desteklenmeye uygun bulunanlara 20 bin TL ile 3 milyon TL arasında finansman desteği sağlanacak" diye konuştu.

Çağrı programlarında, yenilikçilik önceliğinde, etkin ve sürdürülebilir üretim modelleri ile ekonominin yüksek katma değerli yapıya dönüşmesine, beşeri sermayeyi oluşturan insanın bilinçli ve müreffeh bir yapıya kavuşturulmasına yönelik projelerin öncelikli olarak değerlendirileceğini hatırlatan Bostancı; konuşmasını "Bölgenin ve ülkenin topyekûn kalkınması için çalışan, projeleriyle katkı sunan başta KOP Bölgesi Valilerimize, Kaymakamlarımıza, İl Müdürlerimize, kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine ve proje geliştiricileri ve yürütücülerine teşekkür ediyorum." şeklinde sürdürdü.

Kaynak: Bültenler