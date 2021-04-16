KOP İdaresinden madde bağımlısı gençlere tarım teşviği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KOP İdaresinden madde bağımlısı gençlere tarım teşviği

KOP İdaresinden madde bağımlısı gençlere tarım teşviği
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Kırıkkale'de sürdürülen proje kapsamında madde bağımlısı gençlerin rehabilite edilmesi, toprakla uğraşması, üretmenin mutluluğunu yaşaması amacıyla Huzur Köy'e yaz seraları ve meyve bahçeleri kuruldu.

Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış
Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış
Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı
Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Kırıkkale'de sürdürülen proje kapsamında madde bağımlısı gençlerin rehabilite edilmesi, toprakla uğraşması, üretmenin mutluluğunu yaşaması amacıyla Huzur Köy'e yaz seraları ve meyve bahçeleri kuruldu.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "KOP Bölgesinde Tarımla Hayata Destek Projesi", KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) mali destek programı kapsamında 2020 yılında finanse edilen projede, Huzur Köy Arındırma Merkezi arazisine 525 metrekarelik iki yaz serası ile 5 dönümlük alanda içerisinde elma, vişne, kiraz, erik, üzüm ve şeftali gibi meyve fidanlarının yer aldığı bahçe kurulumu yapıldı.

Proje sahasını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan ve tedavi gören gençlerle bir süre sohbet eden KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) tarafından yayınlanan Türkiye Uyuşturucu Raporu'na göre, uyuşturucu madde kullanımı yaş ortalamasının 26'ya kadar gerilemiş olmasının, bu kullanıcıların yüzde 76'ya yakın bir kısmını ise 18-29 yaş aralığındaki gençler olmasının, Türkiye için önemli bir halk sağlığı problemi haline dönüşen madde kullanımı ile mücadele kapsamında verilen devlet desteklerinin önemi bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Şahin, hızla büyüyen, sanayi ve teknoloji alanında dünya ile rekabet edebilen ve yeni konsept geliştirerek bunu da dünya ile paylaşan Türkiye'nin, hedeflerine ulaşabilmesinin temel taşlarını gençlerin oluşturacağını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından 2019 yılında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteklenen Huzur Köy projesinin KOP destekleriyle doğa ile iç içe farklı bir merkeze dönüştüğünü dile getiren, "Gençliğimizi çok önemsiyoruz. Onların başına gelebilecek herhangi bir olumsuzluk Türkiye'nin geleceğini yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle kısa adı AMATEM olan Türkiye genelindeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinde arındırma tedavileri tamamlanan gençlerimiz buradaki 30 yataklı Huzur Köy merkezine geliyor. Yeniden sosyal hayata katılmaları, istihdam edilerek normalleşmeleri sağlanıyor. Çeşitli meslek edindirme atölyeleri, yaz seraları ve meyve bahçeleri ile üretmenin ve ürettiklerinden gelir elde etmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Onların gözlerinde yeniden yaşama sevincini görmek, ülkenin geleceği adına yeniden üreten ve faydalı bireyleri görmek bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KOP İdaresinden madde bağımlısı gençlere tarım teşviği
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 14:59:43. #1.16#

title