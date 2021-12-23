KOP Hayal Kütüphanesinin Açılışı Yapıldı

KIRŞEHİR (Habermetre) - Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (KOP) Mali Destek Programı kapsamında Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan Hayal Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Cacabey Gençlik Merkezi'nde hayata geçirilen Hayal Kütüphanesi'nin açılış programına Valimiz Sayın İbrahim Akın, KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ve gençler katıldı.

Valimiz Sayın İbrahim Akın, açılış programı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hayal Kütüphanesinin çocuklarımızın ve gençlerimizin bilgi ve becerilerinin geliştirilerek hayal kurma becerilerinin artırılması amacıyla oluşturulduğunu söyledi.

Hayal Kütüphanesi'nin gençlerimizin hayal penceresini genişleteceğini belirten Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Hayal Kütüphanesine gelen gençlerimiz burada bilim ve teknolojide yaşanan son gelişmelerle tanışacak, düşünce güçleri gelişecek, bilimsel araştırmayı öğrenecekler. Ülkemizin bilimde, sanayide, teknolojide ihtiyaç duyacağı insan kaynağının temelini oluşturmak amacıyla kurulan Hayal Kütüphanesinde gençlerimiz kitaplar okuyacak, burada bulunan robotlar, robotik kodlamalar, zeka oyunları gibi materyallerle hayal güçlerini geliştirecek ve yaratıcılıklarını ortaya koyacaklar. Gençlerimiz ayrıca burada gruplar halinde çalışacak, birlikte hareket ederek akıl ve zeka oyunları ile hem eğlenip hem öğrenecekler hem de vakitlerini daha faydalı geçirecekler. Gençlerimizin kendilerini geliştirmelerine önemli katkıları olacağına inandığımız projeye katkılarından dolayı KOP İdaresi Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, kütüphanenin ilimize, çocuklarımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. " dedi.

Hayal Kütüphanesinin 2021 KOP Okuyor Mali Destek Programı kapsamında onaylanarak kabul gördüğünü belirten KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin'in de konuşmasında Hayal Kütüphanesi ile ilgili teknik bilgiler vermesinin ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Özellikle öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Hayal Kütüphanesi açılış programı Sayın Valimizin kütüphanede incelemelerde bulunması ve gençlerle yapılan sohbetle sona erdi.

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