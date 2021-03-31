KOP desteğiyle açılan kütüphane, öğrencilere kendilerini "masal kahramanı" gibi hissettiriyor
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KOP desteğiyle açılan kütüphane, öğrencilere kendilerini "masal kahramanı" gibi hissettiriyor

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
KOP desteğiyle açılan kütüphane, öğrencilere kendilerini 'masal kahramanı' gibi hissettiriyor

Kırıkkale'de Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ne gelen öğrenciler, eğlenceli etkinliklerle hoşça vakit geçiriyor.

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Kırıkkale'de Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ne gelen öğrenciler, eğlenceli etkinliklerle hoşça vakit geçiriyor.

Kentte bir ay önce faaliyete başlayan kütüphaneye gelen öğrencilere erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırmak ve onların hayal güçlerini desteklemek amacıyla etkinlikler düzenleniyor. Kütüphanede, öğrenciler öğretmenlerinin okuduğu masallardaki kahramanların kostümlerini giyerek canlandırma yapıyor.

Zeka oyunları bölümünde birçok oyun oynama imkanı bulan öğrenciler, kendileri için oluşturulmuş küçük odalarda hikaye okuyor.

Birbirinden güzel çok sayıda görselle hazırlanan merkezde düzenlenen etkinliklerle çocuklar, hem eğleniyor hem de okudukları kitaplarla bilgi hazinelerini geliştiriyor.

Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nden sorumlu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Gülnihan Akyürek, AA muhabirine, çocuklara erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırmak, onların hayal güçlerini desteklemek amacıyla 0-6 ve 6-9 yaş grubu arasındaki çocuklara hizmet verdiklerini söyledi.

Aynı zamanda kütüphanenin tüm halka açık olduğunu dile getiren Akyürek, şu değerlendirmede bulundu:

"İstedikleri zaman çocuklarıyla buraya gelip kütüphanemizden faydalanabilirler. Anaokullarımıza belirli bir program hazırladık. Bu program dahilinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek küçük gruplar halinde öğrencilerimizi buraya davet ediyoruz. Burada etkinliklerini yapıyorlar, kitaplarını okuyorlar, masallarını dinliyorlar. Aynı zamanda burada kostümlerimiz de var. Masalları dinledikten sonra kostümleri giyerek masalları canlandırıyorlar."

Öğrenciler çok mutlu ayrılıyor

Akyürek, öğrencilerin daha sonra akıl ve zeka oyunlarının olduğu atölyeye geçtiklerini, burada da çeşitli etkinlikler yaptıklarını dile getirdi.

Özellikle masal etkinliklerinde çocukların kendilerini kahramanları gibi hissettiğini ve keyifli vakit geçirdiğini anlatan Akyürek, "Çocukları ve ailelerinden çok olumlu geri dönüşler var. Öğrencilerimiz çok mutlu oluyorlar. Öğrencilerimiz tekrar ne zaman geleceğini sorarak buradan ayrılıyor. Herkes gayet mutlu ve memnun." dedi.

Akyürek, 10-15 gün içerisinde kütüphanenin yan tarafında müzik atölyesi de açacaklarını aktararak, "54 müzik aletimiz olacak. Burada da bütün öğrencilerimize müzik eğitimleri verilecek. Çocuklarımız piyano dahil istedikleri müzik aletini çalmayı öğrenebilecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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