KOP Desteği ile Yöresel Ürünler Markalaşıyor

24.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:15

Karapınar Kaymakamlığı ve Karapınar Ziraat Odası tarafından ortaklaşa hazırladığı ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen "Hırtlak Turşu Tesisi Projesi" hayata geçti.

Konya'nın Karapınar İlçesindeki Organize Sanayi Bölgesine kurulan Hırtlak Turşu Tesisi, bölgede üretilen yerli ve doğal ürünleri katma değeri yüksek mamül haline dönüştürüyor. Doğal yollarda üretilen ve yine doğal yollarla kurulan turşular sofraları süslerken bölge için önemli bir katma değer ve kadınlara yönelik istihdam oluşturuyor.

İlçenin; Yeşilyurt, Akören, Kesmez, Oymalı, Zafer, Küçükaşlama, Sandıklı mahallelerinde üretimi gerçekleştirilen, halk arasında Hırtlak olarak bilinen ham kavunun KOP desteği ile kurulan tesisle markalaşacağına ve bölge insanı için önemli bir katma değer oluşturacağına inandıklarını belirten KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, projenin en büyük çıktısının su kısıtı olan bölgelerde az su ile üretimi gerçekleştirilen tarımsal ürünlerin katma değeri yüksek mamül ürünler haline dönüştürülerek yerel kalkınmanın teşvik edilmesi olduğuna değinerek projenin hayata geçirilmesinde büyük emeği geçen Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner'e teşekkür etti.

Oda Başkanı Durmuş Üner'de; bölge genelinde tarım, sulama ve istihdama yönelik projelerin desteklenmesinde, Karapınar ilçesinin yöresel değerleri haline dönüşen hırtlağından sarımsağına, biberinden kornişonuna kadar bölgede yetişen tarım ürünlerinin değerlendirilmesi noktasında Hırtlak Turşu Tesisi projesine verdiği desteklerden dolayı KOP İdaresine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Bültenler