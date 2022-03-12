HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kop Dağında çığ, Tepebaşında tipi etkili oluyor

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve önemli geçitlerinden olan Aşkale Bayburt güzergahı Kop Dağı ve Aşkale, Erzincan geçidi Tepebaşı mevkilerinde olumsuz hava koşulları trafiği durma noktasına getirdi.

Akşam saatlerinde Kop Dağı geçidinde yoğun yağan kar ve fırtına yüzünden yola çığ düştü. Sert esen rüzgar ve kar yağışı ile görüş mesafesini sıfırın altına düşmesi sonucu yolda seyir halindeki araçların bir kısmı yoldan çıkarken, bir kısmı da kenara çekerek beklemeye başladı.

Olay yerine 112, Aşkale ilçe Karayolları ekipleri gelerek yaklaşık 60 aracı kurtardı ve araçları güvenli bölgeye getirdi. Hala olay yerinde bulunan 6 TIR için ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yine kar ve sert esen rüzgarın etkisiyle Aşkale, Erzincan güzergahında bulunan Tepebaşı mevkiinde sürücülerin zorluk yaşamaması için ekipler yoğun bir çalışma içerisinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Aşkale, Bayburt karayolu trafiğe kapatıldı.

Aşkale İlçe Belediye Başkanlığı yolda kalan sürücü ve yolculara sıcak çorba ve su ikramında bulundu.