Kop Dağı Tüneli inşaatında yaralanan 11 işçiden 8'i taburcu edildi
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Kop Dağı Tüneli inşaatında yaralanan 11 işçiden 8'i taburcu edildi

25.09.2020 12:11 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:19
Kop Dağı Tüneli inşaatında yaralanan 11 işçiden 8'i taburcu edildi

Erzurum kara yolunun Kop Dağı mevkisindeki tünel inşaatında meydana gelen patlamada yaralanan 11 işçiden 8'inin tedavisi tamamlandı.

Erzurum kara yolunun Kop Dağı mevkisindeki tünel inşaatında meydana gelen patlamada yaralanan 11 işçiden 8'inin tedavisi tamamlandı.

Tünel inşaatında dün gaz sıkışmasına bağlı olduğu belirtilen patlamanın ardından yaralanan işçilerden 8'i, tedavi gördükleri Bayburt Devlet Hastanesi'nden taburcu edildi.

Trabzon, Erzurum ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavisi süren 3 işçinin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme ise sürdürülüyor.

Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan Erzurum kara yolunun Kop Dağı mevkisindeki tünel inşaatının Bayburt kesiminde, ilk belirlemelere göre metan gazından meydana geldiği tahmin edilen patlamada 11 işçi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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