Kop Dağı Tüneli ile kış çilesi bitecek
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Kop Dağı Tüneli ile kış çilesi bitecek

İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Haberler | Güncel

Kop Dağı Tüneli ile kış çilesi bitecek 2023 yılında tamamlanması planlanan tünelle 1 yılda 49 milyar 183 milyon lira tasarruf sağlanacak Doğu Anadolu ile Karadeniz'i birbirine bağlayan ve transit taşımacılık açısından en önemli arterlerden biri olan Kop Dağı Tüneli'nde çalışmalar hız kazandı.

Kop Dağı Tüneli ile kış çilesi bitecek

2023 yılında tamamlanması planlanan tünelle 1 yılda 49 milyar 183 milyon lira tasarruf sağlanacak

BAYBURT - Doğu Anadolu ile Karadeniz'i birbirine bağlayan ve transit taşımacılık açısından en önemli arterlerden biri olan Kop Dağı Tüneli'nde çalışmalar hız kazandı. 2023 yılı itibariyle bitmesi planlanan tünelin hizmete girmesiyle zamandan 27 milyar 475 milyon lira, yakıttan da 21 milyar 708 milyon lira olmak üzere, bir yılda 49 milyar 183 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Bölgede yapımı devam eden tüneller arasında stratejik yönüyle ön plana çıkan Kop Dağı Tüneli, aynı zamanda İran'ın Karadeniz ile bağlantısını sağlayacak. Killi zemin yapısı nedeniyle zor şartlarda, 8 aynada delme işlemi devam eden ve 13 kilometrelik iki tüpten oluşan Kop Tüneli'nin bugüne kadar 6 bin 986 metre kazı-destekleme, 4 bin 498 metre nihai kaplama betonu imalatı gerçekleştirildi. 6,5 kilometre uzunluğunda ve çift tüp şeklindeki Kop Tüneli'nin yapılmasıyla, güzergah 6,5 kilometre kısalacak. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan transit taşımacılıkta Gürbulak sınır kapısına kadar kesintisiz ulaşım, liman ticaretinde rahatlama sağlayarak yol ağını güçlendirecek, bölgedeki ulaşım sorununa çözüm olacak.

2021 yılında, tünelde bin 100 metre kazı ve 2 bin 260 metre nihai beton yapılması hedefleniyor. Tünelin hizmete girmesiyle birlikte, zorlu hava şartlarında dahi güvenli seyahat imkanı doğacak. Kop Dağı Tüneli, 2023 yılı itibariyle tamamlanıp, hizmetine sunulacak. Tünelin hizmete girmesiyle zamandan 27 milyar 475 milyon lira, yakıttan da 21 milyar 708 milyon lira olmak üzere, bir yılda 49 milyar 183 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Hafta sonu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da incelemelerde bulunduğu Erzurum- Bayburt arasındaki Kop Dağı, 2 bin 400 rakımda. Özellikle kış aylarından Kop Dağı geçit vermiyor. Çok sayıda araç yolda kalıyor. Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunda tünelin yapılmasıyla birlikte kesintisiz ulaşım sağlanacak ve yolculuk süresi de kısalacak. Sürücülerin kış çilesini sona erdirecek geçit, zamandan ve yakıttan da büyük tasarruf sağlayacak.

Kop Dağı Tüneli ile kış çilesi bitecek
Kop Dağı Tüneli ile kış çilesi bitecek
Kop Dağı Tüneli ile kış çilesi bitecek
Kop Dağı Tüneli ile kış çilesi bitecek
Kop Dağı Tüneli ile kış çilesi bitecek
Kop Dağı Tüneli ile kış çilesi bitecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR

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