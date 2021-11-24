Kop Dağı, Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Kop Dağı, Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde kar yağışı etkili oldu

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel
Kop Dağı, Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde kar yağışı etkili oldu

Erzurum ve Erzincan'ın yüksek kesimleri kar yağışı ile beyaza büründü.

ERZİNCAN (AA) - Erzurum ve Erzincan'ın yüksek kesimleri Kar yağışı ile beyaza büründü.

Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman tipiye dönüştü.

Erzurum-Bayburt kara yolu güzergahındaki 2400 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde etkili olan kar yağışı üzerine Karayolları 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolu ulaşıma açık tutmak ve buzlanmayı önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan, Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde de kar etkili oldu.

Yağışın ardından Karayolları ve polis ekipleri, geçitlerde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yaptı, sürücüleri uyardı.

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AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri

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