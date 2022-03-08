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Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi

İhlas Haber Ajansı, Öznur Demir - Yerel
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Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi Bayburt-Erzurum karayolu üzerindeki 2 bin 409 rakımda bulunan Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu.

BAYBURT (İHA) - Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi

BAYBURT - Bayburt-Erzurum karayolu üzerindeki 2 bin 409 rakımda bulunan Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında seyrettiği Bayburt'ta yüksek kesimlerde aralıklı kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Bayburt - Erzurum karayolu üzerindeki Kop Dağı Geçidi'nde karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yaparken zaman zaman sisin de etkili olduğu güzergahta araç sürücüleri dikkatli ve yavaş seyretmeleri konusunda uyarılıyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son tahminlere göre, Bayburt'ta bugün havanın karla karışık yağışlı, yüksek kesimlerde kar yağışı görüleceği kaydedildi.

Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi

Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi

Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Yerel

Kop Dağı, Bayburt, kar, Yerel, Haberler

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