KOP Can Suyu Olmaya Devam Ediyor

Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) çerçevesinde KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Karaman İl Özel İdaresi arasında mali destek protokolü imzalandı.

KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri programı kapsamında 2021 yılında yürütülecek projelerin uygulanması, izlenmesi ve denetimine ilişkin Vali Mehmet Alpaslan Işık ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin tarafından imzalanan mali destek protokolü ile birlikte ilimizde devam eden projelerle ile birlikte yeni projeler hayata geçirilecek.

10 Eylül 2021 Cuma günü Valilik Toplantı Salonunda imzalanan protokol ile birlikte hayata geçirilecek olan projelerin, ilimiz ve bölgemizin gelişmesi açısından önemine değinen Vali Işık, İl Özel İdaresi ve KOP İdaresi arasında imzalanan protokolün ilimiz ve bölgemiz için hayırlı olması dileklerinde bulundu. Karaman Valiliği/ BASIN

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