KOP Can Suyu Olmaya Devam Ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KOP Can Suyu Olmaya Devam Ediyor

Habermetre - Haberler | Toplum
KOP Can Suyu Olmaya Devam Ediyor

Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) çerçevesinde KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Karaman İl Özel İdaresi arasında mali destek protokolü imzalandı.

Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) çerçevesinde KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Karaman İl Özel İdaresi arasında mali destek protokolü imzalandı.

KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri programı kapsamında 2021 yılında yürütülecek projelerin uygulanması, izlenmesi ve denetimine ilişkin Vali Mehmet Alpaslan Işık ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin tarafından imzalanan mali destek protokolü ile birlikte ilimizde devam eden projelerle ile birlikte yeni projeler hayata geçirilecek.

10 Eylül 2021 Cuma günü Valilik Toplantı Salonunda imzalanan protokol ile birlikte hayata geçirilecek olan projelerin, ilimiz ve bölgemizin gelişmesi açısından önemine değinen Vali Işık, İl Özel İdaresi ve KOP İdaresi arasında imzalanan protokolün ilimiz ve bölgemiz için hayırlı olması dileklerinde bulundu. Karaman Valiliği/ BASIN

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Seda Sayan Münir Özkul Düm Tek Tek Şevket Çoruh
Spor Diego Max Meyer Lionel Messi Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hamid Karzai
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KOP Can Suyu Olmaya Devam Ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 18:09:21. #1.17#